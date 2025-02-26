Суспільство

Зеленський звільнив Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил
26 Лютого 2025 20:28
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Андрій Гнатов / Фото: 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша
Андрій Гнатов / Фото: 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша

Президент Володимир Зеленський звільнив генерала Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Гнатов очолив Об’єднані сили ЗСУ 26 червня 2025 року, змінивши Юрія Содоля, якого звільнили після подання заяви до ДБР.

Генерал розпочав кар’єру в морській піхоті, закінчив Харківський інститут танкових військ у 2001 році, служив у Криму. Після анексії півострова брав участь у формуванні нових підрозділів морської піхоти. У 2018–2021 роках очолював 36-ту бригаду морської піхоти.

Після початку повномасштабного вторгнення був заступником командувача військ ОК “Південь”. У червні 2022 року отримав звання бригадного генерала. Навесні 2023-го керував обороною Бахмута. Згодом очолив війська ОК “Схід”, а у 2025 році став командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.


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