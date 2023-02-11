Політика

Генерал Ходжес назвав умову, за якої Україна здобуде перемогу вже у 2023 році

11 Лютого 2023 16:12
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війна, перемога

Колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес розповів, що саме допоможе Україні здобути повну перемогу вже цього року.

Так, Ходжес заявив, що війна справді може закінчитися вже у 2023 році перемогою України, однак, для цього потрібна допомога західних партнерів, пише 24 канал.

Генерал впевнений, якщо Захід погодить надання бойової авіації, Україна може здобути перемогу вже у 2023-му. Натомість якщо партнери збережуть військову допомогу на тому рівні, що зараз, цей процес, на думку Ходжеса, може зайняти до 5 років.

“За цей час безліч невинних людей буде вбито. Чим раніше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, тим швидше все закінчиться. Я вірю, що це (війна – 24 Канал) може закінчитися цього року. Україна може перемогти Росію і змусити її залишити Крим та Донбас. Як довго це триватиме, залежить від нас”, – підкреслив генерал.

За його словами, труднощі, пов’язані з навчанням українських пілотів на західних винищувачах, не означають, що надати Києву літаки неможливо.

“Україна, звичайно, вибере своїх найкращих пілотів, щоб пересадити їх на нові винищувачі. Не те, що їх відправлять до університетів навчатися з нуля”, – пояснив Ходжес, закликавши розпочати цей процес якнайшвидше.

Також він переконаний, що постачання винищувачів фактично не відрізняється від надання HIMARS або гаубиць Panzerhaubitze 2000. Адже все це – точна зброя великої дальності, яка дає ЗСУ можливість атакувати російські бази, логістику, систему транспортування, наголосив генерал.


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