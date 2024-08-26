Гендиректор МАГАТЕ зібрався на Курську АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі очолить місію Агентства, яка 27 серпня відвідає Курську атомну електростанцію.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

“Враховуючи серйозну ситуацію, я особисто очолюю місію МАГАТЕ на Курській атомній електростанції у Російській Федерації”, – заявив Гроссі.

Він зазначив, що безпека всіх атомних електростанцій є центральною та фундаментальною проблемою для агенства.

“Безпека ядерних об’єктів ні за яких обставин не повинні бути під загрозою. Це ситуація, що розвивається, і коли я завтра приїду на станцію, життєво важливо побачити ситуацію з перших рук і обговорити модальності подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки умов ядерної безпеки та безпеки КАЕС”, — зазначив гендиректор МАГАТЕ.