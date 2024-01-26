Політика

Гендиректор МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС, Київ і Москву

26 Січня 2024 07:41
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МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі найближчим часом відвідає Запорізьку АЕС у рамках нової ротації експертів агентства. Крім того, планується його візит до Києва і Москви.

Про це заявив Гроссі після засідання Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

Він підкреслив, що майбутня ротація буде 16-ю за рахунком, і він збирається провести зустрічі з керівництвом станції та російськими представниками. Особливу увагу буде приділено проблемі з водопостачанням, спричиненій руйнуванням російськими військовими Каховської греблі минулого літа, що вплинуло на можливість станції черпати воду з Дніпра. Наразі на ЗАЕС проводяться роботи з буріння свердловин уздовж периметра станції для забезпечення водою.

Гроссі також висловив намір прояснити довгострокові плани станції, включно з можливими спробами перезапуску одного або декількох реакторів, зазначивши, що це питання з глибокими наслідками для ядерної безпеки. Він також зазначив, що стикається з викликом підтримання зовнішнього електроживлення для охолодження реакторів, що представляє серйозні труднощі з огляду на складні умови воєнних дій у регіоні. На питання оцінки безпеки станції за десятибальною шкалою, Гроссі наголосив, що в умовах війни це мінливо, і оцінки коливаються залежно від обставин.


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