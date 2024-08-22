Гендиректор МАГАТЕ після Курської АЕС поїде до Києва

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідає Курську атомну електростанцію.

За словами Гроссі, атомна електростанція опинилася на лінії фронту після української операції у Курській області, пише Bloomberg.

Що ще гірше, обидва енергоблоки, що експлуатуються, використовують ту саму так звану технологію РБМК, яка стала причиною аварії в Чорнобилі в 1986 році. На відміну від сучасних ядерних реакторів, два блоки, що працюють поблизу бойових дій, не мають додаткових шарів захисту для стримування радіації в разі аварії.

“Вони не мають захисного купола навколо, лише звичайний дах, а це означає, що активна зона реактора досить вразлива”, – сказав Гроссі в інтерв’ю Bloomberg TV.

Гроссі планує відвідати Курську АЕС найближчими днями, а потім поїхати до Києва, де він хоче поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.