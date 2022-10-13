Політика

Генасамблея ООН засудила анексію українських територій Росією

13 Жовтня 2022 06:56
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оон

Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію, яка засуджує анексію Росією окупованих областей України.

За резолюцію проголосували 143 країни, 35 утрималися.

Проти резолюції проголосували Росія, Сирія, Нікарагуа, Білорусь та Північна Корея.

ООН заявляє, що “так звані референдуми” на захоплених територіях України були незаконними, і вимагає, щоб Росія скасувала рішення про анексію.

Президент України Володимир Зеленський подякував державам, які проголосували за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН.

“Дякую всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію ГА ООН «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН». Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі!” – написав він у “Твіттері”.

Президент США Джо Байден заявив, що Генеральна Асамблея ООН надіслала чіткий сигнал Москві, проголосувавши за осуд анексії Росією український територій.

“Ставки цього конфлікту очевидні для всіх – і світ надіслав чіткий сигнал у відповідь: Росія не може стерти з карти суверенну державу”, – сказав Байден.


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Генасамблея ООН засудила анексію українських територій Росією
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