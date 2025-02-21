Політика

Хав’єр Мілей подарував Ілону Маску бензопилу
21 Лютого 2025 11:27
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Президент Аргентини Хав’єр Мілей подарував бізнесмену Ілону Маску бензопилу під час щорічної Конференції консервативних політичних дій у Вашингтоні 20 лютого, повідомляє Associated Press.

Після того, як Маск з’явився на сцені в чорній кепці з написом “Make America Great Again”, бізнесмен сказав, що у Хав’єра Мілея є для нього подарунок. Потім президент Аргентини вийшов на сцену з червоною бензопилою і вручив її Маску.

На бензопилі написано гасло Мілея “Viva la libertad, carajo!”, що в перекладі з іспанської означає “Хай живе свобода, чорт забирай!”.

Ілон Маск, говорячи про подарунок, заявив: “Це бензопила для бюрократії”.


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