Політика

Гарріс заявила, що не вирішувала б з Путіним питання війни в Україні без України
8 Жовтня 2024 08:24
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Камала Гарріс, путін, україна
Камала Гарріс / Фото з відкритих джерел

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодилась би на двосторонню зустріч з Володимиром Путіним щодо України.

Про це пише CBS News.

“На двосторонній основі без України – ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України”.

Вона також наголосила, що зараз США підтримують здатність України захистити себе від агресії Росії.

“Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він говорить про те, що “О, він може покінчити з цим за один день”. Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію”, – сказала Гарріс.

На запитання про можливе членство України в НАТО, віцепрезидентка США сказала, що “це питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли до цього дійде”.


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