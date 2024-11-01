Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах 

Кандидатка у президенти Америки від демократчиної партії Камала Гарріс має незначну перевагу над кандидатом у президенти США від республіканської партії Дональдом Трампом у ключових штатах.

Про це свідчать дані останніх опитувань.

Зокрема опитування Marist Poll, оприлюдненого в п’ятницю, 1 листопада, показало, що Гарріс лідирує над Трампом на 3% в Мічигані та на 2% в Пенсільванії й Вісконсині.

Зазначається, що порівняно з опитуванням у вересні, перевага Гарріс у Пенсильванії та Вісконсині зросла, водночас в Мічигані — зменшилась. Однак всі ці результати знаходяться в межах статистичної похибки.

У Мічигані Гарріс випереджає Трампа з 51% проти 48%. Також вона лідирує в Пенсільванії з 50%, де Трамп набирає — 48%. У вересні обидва кандидати мали в цьому штаті по 49%.

Кандидатка від демократів також лідирує з 50% проти 48% Трампа у Вісконсині.

Опитування проводилися з 27 по 30 жовтня серед 1214 вірогідних виборців у Мічигані, 1400 — у Пенсільванії та 1330 — у Вісконсині. Статистична похибка становила 3,5% в Мічигані, 3,4% в Пенсільванії та 3,4% у Вісконсині.

Водночас нове опитування Fox News показує, що Гарріс має у Мічигані 48% підтримки серед вірогідних виборців у той час, як Дональд Трамп – 46%.

Опитування проводилося з 24-28 жовтня, опитано 1275 зареєстрованих виборців штату Мічиган. Статистична похибка вибірки 2,5%.

Дані опитування CNN, оприлюдненого 30 жовтня, теж свідчить про те, що у штаті Мічиган та Вісконсині Гарріс має перевагу над Трампом.

У штаті Мічиган Гарріс серед вірогідних виборців випереджає Трампа з 48% проти 43%. Також кандидатка від демократів має перевагу над Трампом у Вісконсині — 51% проти 45%. Водночас у Пенсильванії обидва кандидати набрали 48%.

Опитування проводилося з 23 по 28 жовтня, були опитані 726 виборців у Мічигані, 819 у Пенсільванії та 736 у Вісконсині. Статистична похибка у Міфчигані та Пенсильванії становить приблизно 4,7%, у Вісконсині — 4,8%.