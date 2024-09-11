Гарріс – Трамп: про що дебатували кандидати в президенти США

Кандидати в президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс провели перші дебати перед виборами, призначені на 5 листопада. Другий раунд може відбутися вже у жовтні. А поки перемогу у дебатах віддають Гарріс, хоча ЗМІ наводять різні дані опитувань виборців.

Видання RFI розповіло про що говорили кандидати та яким вони бачать завершення війни в Україні.

Дебати між кандидатами в президенти розпочалися о 4.00 (за Києвом). Проводили їх ABC News у Національному конституційному центрі у Філадельфії. На майданчику, звідки велася трансляція, були присутні Камала Гарріс, Дональд Трамп та два модератори. Глядачів поряд не було.

Почалися дебати рукостисканням, Дональд Трамп навіть намагався поводитися стримано. Але все ж згодом від нього полетіли “колючки”, відповідала йому і Камала Гарріс. Колишній президент неодноразово називав віцепрезидентку “марксисткою”, “найгіршою віцепрезиденткою”. А вона пригадала Трампу його кримінальні справи та радила прихильникам йти з його мітингів, бо там нудно. І це дратувало колишнього очільника Білого дому.

Хоч Гарріс не стримувалася від коментарів і тоді, коли був виключений її мікрофон все ж, на думку The Wall Street Journal, віцепрезидентка виграла дебати:

“Вона виграла дебати, тому що прийшла зі стратегією глузувати та підштовхнути пана Трампа до пірнання в кролячі нори особистих образ і марнославства, що залишило її політику та історію в основному недоторканими. Він завжди ловить наживку, і пані Гарріс розставила пастку, тож він присвятив більшу частину дебатів розмовам про минуле, чи про Джо Байдена, чи про те, як іммігранти їдять домашніх тварин, але не про те, як він покращить життя американців у наступні чотири роки”.

Американські ЗМІ також закидають модераторам ABC News, що ті були на боці Гарріс. Бо розвінчували твердження саме Трампа, хоча віцепрезидентка теж озвучувала непідтверджені факти.

Одне із яскравих, але непідтверджених зауважень Трампа, пролунало під час обговорення міграційної кризи. Він заявив про мігрантів у штаті Огайо: “У Спрінгфілді вони їдять собак — люди, які приїхали — вони їдять кішок. Вони їдять домашніх тварин місцевих жителів”. На що модератор зауважив, що місцева влада не підтвердила цього факту, про який розповідали у вірусному відео.

Внутрішня політика

Окрім взаємних дорікань кандидати намагалися викласти своє бачення розвитку економіки США, обговорювали право на аборти та міграційне питання.

Камала Гарріс і під час дебатів говорила про свій план створити “економіку можливостей”, але без деталей. Загалом віцепрезидентка хоче збільшити допомогу батькам, покупцям житла і зупинити підвищення цін.

Трамп же говорив про інфляцію, яка є вразливим місцем демократів. У 2022-му вона досягла найвищих показників за останні 40 років, зараз цей процес послабився, але невдоволені американці є.

Аборти — ще одна наріжна тема цієї передвиборчої кампанії. Камала Гарріс заявила, що виступає за конституційне право на аборт. Але водночас не відповіла, до якого строку вагітності дозволила б аборти. Трамп же не дав чіткої відповіді, чи ветував би закон, який забороняє аборти. Мовляв, що про це говорити, якщо Конгрес не підтримає такий національний законопроєкт.

Не визнав Трамп і свою поразку під час виборів 2020 року, заявивши, що “отримав майже 75 млн голосів, більше (…), ніж будь-який чинний президент будь-коли отримував”. Але ці цифри нічим не підтвердив.

Зовнішня політика

Звичайно, тема України теж стала предметом дискусій кандидатів. Ні Камала Гарріс, ні Дональд Трамп не представили план завершення російсько-української війни. Але емоційно говорили про те, хто чого не зробив, хто і що міг би зробити.

Дональд Трамп не відповів, чи він хоче перемоги України. Заявив, що хоче завершення війни та, традиційно, заявив, що повномасштабного вторгнення не було б за його правління, ну а план дій у цьому питанні у Трампа наступний:

“Що я зроблю, так це поговорю з одним, поговорю з іншим (йдеться про очільників України та Росії). Я зберу їх разом”.

І зробити це колишній президент планує ще до того, як зайде в Білий дім. “Я хочу, щоб війна припинилася. Я хочу рятувати життя. Бо це може призвести до Третьої світової війни”, — говорив Трамп.

Гарріс же закинула візаві, що той хоче відмовитися від підтримки України на користь Путіна, який його може “з’їсти на обід”. За словами віцепрезидентки, за правління Трампа Путін вже сидів би в Києві.

Питання Близького Сходу теж лунало під час дебатів і теж без конкретики від обох кандидатів, як же можна там припинити вогонь. Гарріс говорила про право Ізраїлю на самооборону, звільнення заручників та відновлення Гази.

Трамп же заявив, що Гарріс “ненавидить Ізраїль”. Що заперечила віцепрезидентка.

Колишній очільник Білого дому під час обговорення зовнішньої політики США згадав про прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Мовляв, той був спокійний за ситуацію у світі за каденції Трампа.

“Орбан сказав це, він сказав: “Найбільш шанована і найбільш небезпечна людина — це Дональд Трамп. У нас не було жодних проблем, коли Трамп був президентом””, – сказав Трамп.

Реакція на дебати

Оглядачі американських ЗМІ говорять, що Камалі Гарріс вдалося обійти Дональда Трампа на цих дебатах завдяки ще й тому, що останній говорив більше про Джо Байдена, про свої мітинги, ніж про пряму конкурентку. І це дозволило відповідно розподілити ролі між кандидатами. Гарріс — про майбутнє, а Трамп — про минуле.

“Однією з його (Трампа) слабких сторін є те, що він рідко може викладати деталі політики чи аргументи, які пояснюють проблему поза гаслом. Натомість він вдається до надмірних тверджень, начебто вона марксистка чи “найгірший віцепрезидент в історії”. Він навіть не сказав, що вона хоче підняти податки на 5 трильйонів доларів, що виявилося правдою. Якби містер Трамп переміг у якійсь темі, то це могла б бути зовнішня політика, де він, як завжди, протиставляв нинішній безлад у світі відносному миру своїх чотирьох років. Пані Гарріс не запропонувала нічого більше, ніж тези адміністрації Байдена” — пише The Wall Street Journal.

І цифри підтверджують, що Камала Гарріс вийшла переможницею із дебатів. За інформацією CNN, серед опитаних зареєстрованих виборців, які спостерігали за дебатами, 63% вважають, що Камала Гарріс виступила краще. А от щодо того, хто із кандидатів більше розуміється на проблемах американців, то 44% вважають, що це віцепрезидентка, а 40% — на боці колишнього президента. В економічних питаннях, на думку респондентів, лідирує Трамп: за нього — 55%, тоді як за Гарріс — 35%.

“Більшість, 82% зареєстрованих виборців, які спостерігали за дебатами у вівторок, кажуть, що це не вплинуло на їхній вибір президента. Ще 14% сказали, що це змусило їх переглянути рішення, але не змінили своєї думки, а 4% сказали, що це змінило їхню думку щодо того, за кого голосувати. Глядачі дебатів, які підтримували Трампа до вечора вівторка, дещо частіше говорили, що дебати змусили їх змінити думку, ніж ті, хто підтримував Гарріс”, — пише CNN.

Додати балів віцепрезидентці може і рішення співачки Тейлор Свіфт, яка у своєму інстаграмі написала, що голосуватиме за неї. Артистка дорікнула Трампу ще й тим, що його кампанія використала неправдиве відео, згенероване ШІ, де співачка нібито підтримує експрезидента.

“Я голосую за Камалу Гарріс, тому що вона відстоює права і займається важливими питаннями, які потребують сильного лідера”, — написала Тейлор Свіфт.

Водночас Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social публікує скриншоти з відео Newsmax, на яких він має 93% голосів, як переможець у дебатах, та результати інших опитувань. І пише, що Камала Гарріс хоче другий раунд, бо прагне відігратися.

Після зустрічі у Філадельфії Трамп написав: “Я думаю, що це були мої найкращі дебати за всю історію, тим більше, що були троє на одного! (йдеться про Гарріс та модераторів)”.

Ще одна зустріч кандидатів може відбутися у жовтні. І це у штабі Гарріс вирішили ще до початку першого раунду дебатів, — пише The Washington Post. А про готовність віцепрезидентки до ще одного батлу із Трампом говорить голова її кампанії Джен О’Меллі Діллон:

“Під яскравим світлом американський народ побачив вибір, з яким він зіткнеться цієї осені біля виборчої урни: між рухом вперед з Камалою Харріс або відступом назад із Трампом. Це те, що вони побачили сьогодні ввечері, і те, що вони повинні побачити на других дебатах у жовтні. Віцепрезидентка Гарріс готова до повторних дебатів. Дональд Трамп?”