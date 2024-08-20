Політика

Гарріс подякувала Байдену у своїй першій промові на Національному з’їзді Демократичної партії
20 Серпня 2024 07:11
читать на русском →
байден, Камала Гарріс
Камала Гарріс / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Віцепрезидентка США Камала Гарріс в Чикаго подякувала президенту Джо Байдену .

Про це пише CNN.

“Я хочу почати з того, що привітати нашого неймовірного президента Джо Байдена”.

“Дякую вам за ваше історичне лідерство, за ваше служіння нашій нації протягом усього життя і за все, що ви будете продовжувати робити. Ми безмежно вдячні вам”.

Видання зазначає, що Байден виступить з’їзді з головною промовою пізніше. Очікується, що він розповість про прогрес, досягнутий США за останні три з половиною роки, і заявить, що Гарріс є тією людиною, яка продовжить цей прогрес.

У своєму виступі Гарріс також сказала, що люди різного походження “зберуться разом і заявлять в один голос, як один народ: ми рухаємося вперед”.

CNN додає, що офіційну промову на Національному з’їзді Гарріс виголосить в четвер увечері.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
20 Серпня 2024 08:43

Вночі окупанти атакували територію України 26 “Шахедами” і 5 ракетами
20 Серпня 2024 08:24

Білорусь перекидає війська та літаки до кордону з Україною – AP
20 Серпня 2024 07:11

Гарріс подякувала Байдену у своїй першій промові на Національному з’їзді Демократичної партії
19 Серпня 2024 20:52

Шольц запевняє у подальшій підтримці України з боку Німеччини
19 Серпня 2024 20:36

Сили оборони контролюють 92 населених пункти у Курській області, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки