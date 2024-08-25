Політика

Гарріс перетнула півмільярдний рубіж пожертвувань
25 Серпня 2024 15:01
читать на русском →
вибори, Камала Гарріс, сша
Камала Гарріс виступає під час Національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго, штат Іллінойс, 22 серпня, 2024 / Фото Bloomberg

Кампанія віце-президента Камали Гарріс та її філії зібрали 82 мільйони доларів під час з’їзду Демократичної партії в Чикаго минулого тижня, що збільшило їх загальний збір коштів до 540 мільйонів доларів.

Ці суми, детально описані в меморандумі голови кампанії Джен О’Меллі Діллон, пише Bloomberg.

Загальна сума, зібрана за останній місяць, є рекордною, заявили в кампанії. Після промови Гарріс, яка завершила з’їзд у четвер, кампанія також встановила погодинний рекорд за кількістю внесків, йдеться в меморандумі.

Підсумкові дані включають кампанію Гарріс, Національний комітет Демократичної партії (НКДП) та спільні комітети зі збору коштів.

Жінки приносять несподівану користь, зазначає агентство. Згідно з меморандумом, третина тих, хто зробив внесок під час з’їзду, були донорами, які зробили це вперше, і дві третини з них були жінками. Волонтери записалися на 200 000 змін, адже кампанія прагне перетворити імпульс, отриманий від з’їзду, на низові зусилля.

Гарріс і її соратник Тім Вальц відвідають Джорджію в середу і четвер. У четвер Трамп має виступити з промовою про економіку, а також з’явитися на заході у Вісконсині пізніше того ж дня і ще на одному в Пенсильванії в п’ятницю, повідомляє його передвиборча кампанія.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
25 Серпня 2024 13:48

Співробітники Reuters потрапили під обстріл у Краматорську
25 Серпня 2024 16:08

Папа Римський вважає, що той, хто молиться во славу російської зброї, “не чинить жодного зла”
25 Серпня 2024 10:15

Зеленський розповів як працює “Паляниця”
25 Серпня 2024 09:55

Стали відомі подробиці ракетного удару по готелю у Краматорську
25 Серпня 2024 09:46

У ніч на 25 серпня Сили оборони збили 8 БПЛА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки