Гарріс перетнула півмільярдний рубіж пожертвувань

Кампанія віце-президента Камали Гарріс та її філії зібрали 82 мільйони доларів під час з’їзду Демократичної партії в Чикаго минулого тижня, що збільшило їх загальний збір коштів до 540 мільйонів доларів.

Ці суми, детально описані в меморандумі голови кампанії Джен О’Меллі Діллон, пише Bloomberg.

Загальна сума, зібрана за останній місяць, є рекордною, заявили в кампанії. Після промови Гарріс, яка завершила з’їзд у четвер, кампанія також встановила погодинний рекорд за кількістю внесків, йдеться в меморандумі.

Підсумкові дані включають кампанію Гарріс, Національний комітет Демократичної партії (НКДП) та спільні комітети зі збору коштів.

Жінки приносять несподівану користь, зазначає агентство. Згідно з меморандумом, третина тих, хто зробив внесок під час з’їзду, були донорами, які зробили це вперше, і дві третини з них були жінками. Волонтери записалися на 200 000 змін, адже кампанія прагне перетворити імпульс, отриманий від з’їзду, на низові зусилля.

Гарріс і її соратник Тім Вальц відвідають Джорджію в середу і четвер. У четвер Трамп має виступити з промовою про економіку, а також з’явитися на заході у Вісконсині пізніше того ж дня і ще на одному в Пенсильванії в п’ятницю, повідомляє його передвиборча кампанія.