Гарріс назвала Трампа “фашистом”

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс назвала кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа “фашистом”.

Про це пише The Guardian.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила з незапланованою промовою у Вашингтоні після резонансних заяв колишнього керівника штабу Трампа Джона Келлі про схильність експрезидента порівнювати себе з Гітлером у контексті військової відданості.

За словами Гарріс, психічна нестабільність Трампа посилюється, і в разі його повернення до влади поруч не буде досвідчених радників, здатних стримувати його імпульсивні рішення. Вона наголосила, що Трамп прагне не конституційної армії, а особисто відданих йому військових, готових порушувати закон за його наказом.

“Через 13 днів американцям доведеться зробити вибір між прагненням Трампа до необмеженої влади та волею народу”, – підкреслила віцепрезидентка, нагадавши про його недавні заклики використати військових проти “хаосу” на виборах.

Джон Келлі, який очолював адміністрацію Білого дому півтора року, розповів New York Times про неодноразові схвальні висловлювання Трампа про Гітлера. За словами відставного генерала морської піхоти, поведінка експрезидента відповідає словниковому визначенню фашизму, а у разі переобрання він керуватиме країною як диктатор.

“Захоплення Трампа Гітлером, відповідальним за загибель мільйонів людей, викликає глибоке занепокоєння. Свідчення людей з його найближчого оточення розкривають справжню сутність колишнього президента, який обіцяє встановити диктатуру та використовувати збройні сили як інструмент особистої помсти”, – наголосила Гарріс.