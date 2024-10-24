Політика

Гарріс назвала Трампа “фашистом”
24 Жовтня 2024 07:30
читать на русском →
Камала Гарріс, трамп
Камала Гарріс / Фото з відкритих джерел

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс назвала кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа “фашистом”. 

Про це пише The Guardian.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила з незапланованою промовою у Вашингтоні після резонансних заяв колишнього керівника штабу Трампа Джона Келлі про схильність експрезидента порівнювати себе з Гітлером у контексті військової відданості.

За словами Гарріс, психічна нестабільність Трампа посилюється, і в разі його повернення до влади поруч не буде досвідчених радників, здатних стримувати його імпульсивні рішення. Вона наголосила, що Трамп прагне не конституційної армії, а особисто відданих йому військових, готових порушувати закон за його наказом.

“Через 13 днів американцям доведеться зробити вибір між прагненням Трампа до необмеженої влади та волею народу”, – підкреслила віцепрезидентка, нагадавши про його недавні заклики використати військових проти “хаосу” на виборах.

Джон Келлі, який очолював адміністрацію Білого дому півтора року, розповів New York Times про неодноразові схвальні висловлювання Трампа про Гітлера. За словами відставного генерала морської піхоти, поведінка експрезидента відповідає словниковому визначенню фашизму, а у разі переобрання він керуватиме країною як диктатор.

“Захоплення Трампа Гітлером, відповідальним за загибель мільйонів людей, викликає глибоке занепокоєння. Свідчення людей з його найближчого оточення розкривають справжню сутність колишнього президента, який обіцяє встановити диктатуру та використовувати збройні сили як інструмент особистої помсти”, – наголосила Гарріс.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Жовтня 2024 07:13

Мінімум п’ять країн не хочуть вступу України до НАТО – Politico
23 Жовтня 2024 20:31

США нададуть Україні 20 млрд доларів за рахунок прибутку від заморожених російських активів, – Зеленський
23 Жовтня 2024 18:45

Європейський банк надасть Харкову 35 мільйонів євро на підтримку критичної інфраструктури
23 Жовтня 2024 18:29

Росія не змогла нав’язати своє бачення світового порядку: Українське МЗС відреагувало на декларацію саміту БРІКС
23 Жовтня 2024 18:15

Арахамія та Кім взяли на поруки депутатку, яку підозрюють у незаконному збагаченні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
усі думки