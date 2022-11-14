Харків’янин, який здавав РФ позиції української ППО, може сісти на 8 років

Служба безпеки України затримала чоловіка, який, за версією слідства, здавав росіянам позиції військ Протиповітряної оборони України на Харківщині. У роботі на окупантів підозрюють жителя Салтівки.

Підозрюваного викрили кіберфахівці служби, повідомила 14 листопада пресслужба СБУ.

За версією слідства, чоловік передавав окупантам дані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.

“Серед основних цілей його розвідувально-підривної діяльності було виявлення ймовірних бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ на східному напрямку. Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, влітку чоловік сам вийшов на російських окупантів.

“Викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів Сил оборони. Встановлено, що, після того, як зловмисник опублікував заборонену інформацію, “розкриті” позиції української ППО п’ять разів піддавалися прицільним обстрілам”, — повідомляє відомство.

Чоловіка затримали за підозрою у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Суд взяв харків’янина під варту.