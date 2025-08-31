        Кримінал

        Харків’янин жорстоко вбив свого собаку: прокуратура відкрила справу

        Віктор Алєксєєв
        31 Серпня 2025 18:56
        Прокуратура реагує на жорстоке вбивство собаки у Харкові / Фото Харківська обласна прокуратура

        У Харкові прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з твариною. Про це повідомили у Новобаварській окружній прокуратурі міста.

        За даними слідства, увечері 30 серпня у приватному секторі Холодногірського району 53-річний чоловік знущався над своїм собакою, після чого вбив його. Сусіди чули скигління тварини й стукали у ворота, однак господар не відреагував. Згодом він загорнув мертвого собаку у простирадло та викинув у кущі.

        Місцеві жителі розповіли правоохоронцям, що неодноразово чули, як чоловік бив тварину, намагалися з ним говорити, але той ігнорував зауваження. Люди зізналися, що жили в страху за власних домашніх улюбленців.

        Наразі готується клопотання про призначення комісійно-ветеринарної експертизи. Після її проведення вирішуватиметься питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.


