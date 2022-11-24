Кримінал

Харків’янин підірвався на міні, намагаючись потрапити до Росії

24 Листопада 2022 08:30
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кордон, міна

Житель Харкова спробував потрапити до Росії поза пунктом пропуску і підірвався на міні, пише Baza.

Все сталося у районі села Сонцівка Білгородської області вдень 23 листопада.

“52-річний громадянин України Геннадій Прохватило вирушив до Росії. Проте зробити він це вирішив не через прикордонний перехід, а в обхід усіх пунктів пропуску. У результаті він опинився на мінному полі, де й підірвався на протипіхотній міні”, – повідомляє видання.

Чоловік вижив і з осколковим пораненням правої ноги був доставлений до лікарні. Чому він вирішив потрапити до Росії в такий спосіб поки що незрозуміло.


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