Харків’янин підірвався на міні, намагаючись потрапити до Росії

Житель Харкова спробував потрапити до Росії поза пунктом пропуску і підірвався на міні, пише Baza.

Все сталося у районі села Сонцівка Білгородської області вдень 23 листопада.

“52-річний громадянин України Геннадій Прохватило вирушив до Росії. Проте зробити він це вирішив не через прикордонний перехід, а в обхід усіх пунктів пропуску. У результаті він опинився на мінному полі, де й підірвався на протипіхотній міні”, – повідомляє видання.

Чоловік вижив і з осколковим пораненням правої ноги був доставлений до лікарні. Чому він вирішив потрапити до Росії в такий спосіб поки що незрозуміло.