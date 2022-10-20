Економіка

Харків’ян закликали максимально вимикати всі домашні електроприлади

20 Жовтня 2022 18:00
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харків, енергетика

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що сьогодні та завтра, 21 жовтня, у Харкові не плануються віялові відключення. “І тим не менше, я закликаю вас максимально вимикати всі домашні електроприлади вранці та ввечері”, – закликав він.

Він також звернувся до всіх власників підприємств, сфери послуг, ринків, автозаправних станцій, магазинів та торгових мереж, кафе та ресторанів: “Прошу вас максимально скоротити споживання електроенергії”.

“Самообмеження в електроспоживання – це те, що дозволить усім нам зберегти енергосистему країни!” – написав Терехов у Telegram.


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