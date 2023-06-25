Харків’янки здобули два срібла на Євроіграх

24 червня на III Європейських іграх сестри Влада та Марина Алексіїви посіли друге місце в артистичному плаванні у довільній програмі дуетів.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

За свій виступ харківські спортсменки отримали 232.8438 бали. Перше місце з результатом 256.0335 бали посіли австрійки також сестри Анна-Марія та Ейріні-Марина Александрі. Бронзова медаль дісталася дуету з Великобританії, які набрали 223.5084 бали.

Таким чином, на рахунку харківських спортсменів вже дві срібні медалі Європейських ігор. В ранковій програмі змагань також відзначилися наші майстрині артистичного плавання, посівши друге місце в акробатичній групі.

Команда повністю складається зі спортсменок Харківської області.

За свій виступ Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко отримали від суддів 208.9800 бали.

Поступилися українки лише команді Франції, виступ яких оцінили в 214.2833 бали. Третє місце посіли італійки із результатом 201.9900 бали.

Загалом українці на цей час здобули вже 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові нагороди та посідають четверте місце в медальному заліку.

25 червня в заключний день змагань з артистичного плавання наші спортсменки боротимуться за медалі в довільній програмі груп. Загалом на цей час українські спортсмени завоювали на Іграх у Польщі 8 золотих, 6 срібних та 3 бронзові нагороди і посідають в медальному заліку третє місце.