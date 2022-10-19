Кримінал

Харків’янка здавала ворогу інформацію про розташування військових та тероборони

19 Жовтня 2022 16:19
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Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 41-річної харків‘янки за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 серпня обвинувачена зробила знімок екрану з додатку, на якому було зображення місцерозташування одного з підприємств Індустріального району м. Харкова. Вона обробила зображення, вказавши на ньому місця розташування ЗСУ та територіальної оборони. Після цього жінка надіслала інформацію представникам держави-агресора.

Правоохоронцями було викрито харків‘янку та повідомлено про підозру.

Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.


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