Спорт

Харків’янка виграла чотири медалі на чемпіонаті світу з вільного занурення

17 Жовтня 2023 11:19
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чемпіонат

Плавчиня з Харкова Катерина Садурська виборола три золоті та одну срібну медалі на 6-му чемпіонаті світу з фрідайвінгу, що завершився у Греції.

Про це повідомили в департаменті сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.

У жовтні 2022 року Катерина Садурська встановила рекорд України у вільному зануренні: спортсменка пірнула на глибину у 92 метри.

22 липня 2023 року, на змаганнях Vertical Blue, вона побила світовий рекорд за правилами Міжнародної асоціації розвитку фрідайвінгу, занурившись на 74 метри без ластів.

На тому ж турнірі, Катерина Садурська пірнула на 76 метрів, встановивши абсолютний світовий рекорд.

23 серпня плавчиня здобула першість у дисципліні вільного занурення: вона пірнула на 97 метрів, перевершивши суперницю з Італії на один метр.

24 серпня на змаганнях у Гондурасі Садурська виборола золоту медаль у дисципліні CNF — пірнання з постійною вагою без ластів. Плавчиня змогла зануритися на глибину 78 метрів.


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