Економіка

Харків’ян закликають платити за комуналку хто скільки може

17 Лютого 2023 13:11
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харків, комунальні послуги, терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов закликав мешканців платити за комуналку бодай по 20-30 гривень. Про це він повідомив в інтерв’ю радіо “Накипіло”.

За словами Терехова, бюджет міста потребує балансу, і бюджет не безрозмірний, його неможливо “доїти” постійно, тому коли є можливість сплатити комуналку хоч у якихось обсягах, треба платити.

“Скільки – інше питання. Є можливість – заплатіть хоч по 20-30 гривень. Я розумію, як зараз важко, тому пішов на те, щоб зробити проїзд у транспорті безкоштовним. Але й надходження до бюджету міста не такі, як були до війни” , – наголосив мер Харкова.


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