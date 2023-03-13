Харків’ян просять зменшити споживання електроенергії

Енергетики звертаються до жителів Харкова з проханням прямо зараз знизити споживання електроенергії. Така необхідність пов’язана з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах НЕК “Укренерго”.

Через ракетну атаку 9 березня виникли серйозні пошкодження у системі передачі електричної енергії. Щоб їх усунути, енергетики повинні провести терміновий ремонт обладнання. Це призведе до додаткового навантаження на енергосистему, тому фахівці просять споживачів про допомогу.

Нагадуємо, що зменшити споживання досить просто. За можливості треба обмежити використання потужних побутових приладів: електроплит, обігрівачів, бойлерів, пральних машин і тд. Окрім того, радимо вимкнути зайві електроприлади, які не потрібні на зараз.