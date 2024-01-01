Харківський тролейбус №56 у вівторок змінить маршрут

Рух тролейбусів на вул. Валентинівській, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка», буде припинений з 9:00 до 16:00 2 січня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт на водогоні.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так: