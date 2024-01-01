Суспільство

Харківський тролейбус №56 у вівторок змінить маршрут

1 Січня 2024 15:13
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харків, транспорт

Рух тролейбусів на вул. Валентинівській, на ділянці від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Східна Салтівка», буде припинений з 9:00 до 16:00 2 січня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт на водогоні.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

  • №56: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – розворотне коло «Вул. Героїв Праці».
  • №34: не курсуватиме.

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