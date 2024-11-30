Харківський притулок для тварин на межі перевантаження

У комунальному притулку для тварин у Харкові склалася складна ситуація. За добу сюди надходить від двох до 15 нових тварин. Як повідомляє керівниця закладу Юлія Цибулько, станом на кінець листопада 2024 року у притулку перебувають 600 собак та понад 100 котів.

Юлія Цибулько називає ситуацію критичною, оскільки заклад не пристосований для утримання такої кількості вихованців, пише Суспільне.

“Серед тварин є евакуйовані, загублені, безпритульні, покинуті, а також ті, кого власники змушені були залишити через неможливість забрати під час виїзду з Харкова”, — пояснює Єлизавета Мединцева, начальниця відділу прилаштування тварин.

Деякі історії мешканців притулку зворушують до сліз. Наприклад, одна вівчарка вже рік перебуває в закладі, але її господар регулярно навідується, привозить їжу та проводить із нею час, хоча забрати поки не має змоги. Інша історія стосується літньої жінки, яка відмовлялася евакуюватися без свого улюбленця. Тепер вона щодня приїздить до притулку, привозить ласощі для собаки та персоналу.

Попри складнощі, притулок знаходить нові домівки для близько 50 тварин щомісяця. Але потреба у допомозі та підтримці, як фінансовій, так і волонтерській, залишається нагальною.