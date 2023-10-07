Політика

Харківський мер представлятиме Україну в комітеті Економічної комісії ООН

7 Жовтня 2023 19:13
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оон, терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов став першим українським мером, якого обрали членом комітету міського розвитку, житлового будівництва та землеустрою Європейської економічної комісії ООН, повідомляє пресслужба міськради.

Голосування відбулося напередодні в Женеві. Попри спротив представників рф цьому обранню, кандидатуру мера Харкова підтримали 33 з 36 присутніх на засіданні представників країн-членів комісії з Європи та США.

Також до складу комітету увійшли посадовці зі Швейцарії, Італії, Франції, Греції та інших країн.

Комітет міського розвитку, житлового будівництва та землеустрою – це вищий директивний орган ЄЕК ООН у відповідній галузі.


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