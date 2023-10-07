Харківський мер представлятиме Україну в комітеті Економічної комісії ООН

Харківський міський голова Ігор Терехов став першим українським мером, якого обрали членом комітету міського розвитку, житлового будівництва та землеустрою Європейської економічної комісії ООН, повідомляє пресслужба міськради.

Голосування відбулося напередодні в Женеві. Попри спротив представників рф цьому обранню, кандидатуру мера Харкова підтримали 33 з 36 присутніх на засіданні представників країн-членів комісії з Європи та США.

Також до складу комітету увійшли посадовці зі Швейцарії, Італії, Франції, Греції та інших країн.

Комітет міського розвитку, житлового будівництва та землеустрою – це вищий директивний орган ЄЕК ООН у відповідній галузі.