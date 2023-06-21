Кримінал

Харківський енергетик “зливав” ворогу професійну інформацію

21 Червня 2023 10:18
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прокуратура, енергетика, шпіон

Повідомлено про підозру 62-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб, повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 62-річний харків‘янин, який працює в регіональному підрозділі «Укренерго», підтримував дружні зв‘язки зі своїм колишнім колегою, який мешкає в окупованій Горлівці Донецької області. Саме він мав роль «зв’язного» між харків’янином та представниками рф.

Маючи повний доступ до робочої бази даних, харків’янин передавав своєму ексколезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави.

Після отримання необхідних даних про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ мешканець Горлівки передавав їх представникам рф.

Надана інформація була необхідна окупантам для планування ракетних ударів з метою виведення з ладу електроенергетичного комплексу України.

Правоохоронці затримали харків’янина, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.


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