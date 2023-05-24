Харківську область атакували “шахеди”: горіла школа, офісні будівлі та будинок культури

Минулої доби російські окупанти наносили удари по Чугуївському, Харківському, Куп’янському районах області.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, цієї ночі у Великобурлуцькій громаді виникли 4 пожежі, за попередніми даними, окупанти завдали ударів дронами-камікадзе Shahed. Горіло приміщення школи, офісні будівлі та Будинок культури. Рятувальники Харківщини ліквідували усі пожежі.

У с. Липці Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, гаражі. Потерпілих немає.

Також протягом доби ворог завдавав інтенсивних ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та транспортні засоби. Отримав мінно-вибухову травму чоловік 33 років. У м. Куп’янськ звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані, стан – середній.