“Харківські тепломережі” запасаються дровами та виготовляють “буржуйки”

КП «Харківські теплові мережі» планує обладнати 80 пунктів обігріву для містян та 41 – для власних співробітників, які мають виконувати свою роботу за будь-яких умов.

Як повідомив начальник управління ремонтів ХТМ Рагуф Мамедов, який керує процесом, колектив управління виконує план підготовки пунктів обігріву паралельно до своїх основних обов’язків. Також на ХТМ заготовляють тверде паливо, для чого використовують деревину, обрізану під час благоустрою території біля джерел теплопостачання, а також старі дерев’яні рами, що залишились після заміни вікон на філіях підприємства.

«Співробітники «Тепломереж» по всіх філіях ведуть заготівлю деревини у вільний від основної роботи час. Також окремі філії підключилися до виготовлення буржуйок для потреб міста», – зазначили на ХТМ.

Розробив модель пічки-буржуйки старший майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко, який не лише виконав креслення пічки, але й сам зварив кілька штук у вихідні. Одна з них уже встановлена ​​у пункті обігріву. За словами майстра, конструкцію прийняли універсальну, на великих ніжках, щоб пічку можна було безпечно використовувати на будь-якій підлозі. Важить пічка близько 70 кг.

«Процес виготовлення буржуйки починається з нарізки старої труби, що відслужила термін під землею, але як джерело теплопостачання, з металу в 6 мм завтовшки, пропрацює не один рік. Для зручності транспортування передбачили залізні ручки. Зверху на плоскій поверхні можна гріти воду чи готувати їжу», – пояснили на підприємстві.

Крім того, на ХТЗ виготовляють дерев’яні лавки на металевих ніжках для пунктів обігріву. У деревообробному цеху лише за добу виготовили 30 лав.