Харківські податківці вимагали гроші у підприємців під виглядом допомоги ЗСУ

Трьох харківських податківців підозрюють у хабарництві. За версією слідчих, вони шантажували підприємців і вимагали окрім податків сплачувати додаткові гроші.

Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.

За її даними, протягом 2023 року підозрювані отримували з кожного підприємства-боржника від 20 до 30 тисяч гривень.

“Ділки шантажували накласти арешт на майно підприємств, передати його на примусову реалізацію та заблокувати банківські рахунки. Фігуранти говорили підприємцям, що ці гроші будуть оформлені як благодійність та допомога Збройним силам України. Насправді гроші надходили особисто податківцям”, — сказано в повідомленні.

Підозрюваних за статтею 368 КК України взяли під варту. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Податківців планують відсторонити від посад.