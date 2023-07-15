Харківські нацгвардійці отримали потужні прожектори для нічного полювання на БПЛА

Нацгвардійці Харківської області отримали 24 потужних далекобійних прожектори.

Як зазначили військовослужбовці, у захисників Харківщини вже є успішний досвід використання подібних прожекторів у боротьбі з рашистськими безпілотними апаратами. Передані їм прожектори, в тому числі, будуть використовуватися у роботі мобільних вогняних груп, які збиватимуть «шахеди» та інші ворожі безпілотники.

«Працюємо над захистом нашого повітряного простору. Дякую народному депутатові Сергію Бабаку, Компанії Zinteco, NA Company, Благодійному фонду “Соломʼянські котики” та усім, хто допомагає нашим військовим», – прокоментував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.