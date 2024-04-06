Харківські комунальники вже усувають наслідки нічного обстрілу

Комунальні служби міста Харкова усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався сьогодні вночі, 6 квітня, у Шевченківському районі, повідомляє прес-служба міськради.

Працівники КП “Жилкомсервіс” обстежують будинки на наявність пошкоджень. КП “Харківблагоустрій” прибирає скло та габаритне сміття. Також працівники СКП “Харківзеленбуд” розчищають проходи до житлових будинків від гілок дерев.

Крім того, фахівці КП “Харківспецбуд”, КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” та КП “Харківжитлобуд” закривають вибиті вікна.