Харківська поліція розшукує дівчину, яка “зникла при невідомих обставинах”

Красноградським районним відділом поліції Харківської області встановлюється місцезнаходження мешканки міста Красноград Вікторії Ахвердієвої, 2004 року народження.

Вікторія Ахвердієва / Фото НПУ

Як повідомили в поліції, дівчина приїхала до родички у село Палатки Красноградського району. Близько 22:00 13 липня вона перебувала на подвірʼї домоволодіння та зникла при невідомих обставинах.

Прикмети зниклої: худорлявої статури, зріст близько 160 см, волосся білого кольору.

Була одягнена у сині джинсові шорти, чорну футболку, при собі мала телефон марки «Redmi 12».

Наразі силами поліції, волонтерів та громадськості проводяться пошуки дівчини.