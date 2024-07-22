Харківська поліція розшукує дівчину, яка “зникла при невідомих обставинах”

Красноградським районним відділом поліції Харківської області встановлюється місцезнаходження мешканки міста Красноград Вікторії Ахвердієвої, 2004 року народження.
Як повідомили в поліції, дівчина приїхала до родички у село Палатки Красноградського району. Близько 22:00 13 липня вона перебувала на подвірʼї домоволодіння та зникла при невідомих обставинах.
Прикмети зниклої: худорлявої статури, зріст близько 160 см, волосся білого кольору.
Була одягнена у сині джинсові шорти, чорну футболку, при собі мала телефон марки «Redmi 12».
Наразі силами поліції, волонтерів та громадськості проводяться пошуки дівчини.
Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукувану, просимо повідомити за телефонами:
☎️(05744) 7-82-91 (чергова частина),
☎️0664500803 (кримінальна поліція),
☎️102 або будь-яким іншим зручним способом.