Суспільство

Харківська поліція повернула додому братів-близнюків, які півроку не бачили батьків

21 Вересня 2022 20:52
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Данило та Михайло з початку повномасштабного вторгнення провели в окупованому селі Лук’янці Харківського району.

У лютому хлопчиків відправили до бабусі й дідуся погостювати та вивезти їх звідти вже не вдалося.

Одразу після звільнення села від окупантів чоловік та дружина звернулася до поліції, розповіли про своє горе та попросили допомогти.

“21 вересня співробітники ювенальної превенції ХРУП 2 ГУНП у Харківській області виїхали до деокупованого населеного пункту, розшукали хлопчиків та привезли їх до Харкова”, повідомили в поліції.

Того ж дня Данило та Михайло зустрілися з батьками.


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