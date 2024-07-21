Суспільство

Харківська фотографка отримала поранення на Донеччині
21 Липня 2024 15:16
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журналіст, обстріл, поранений
Ольга Ковальова під час роботи на Донеччині у червні 2024 року / Фото Георгія Іванченка / UAPP

Двоє харківських фотографів — Ольга Ковальова та Владислав Краснощок — потрапили під обстріл ворожої артилерії неподалік лінії фронту в районі Торецького напрямку на Донеччині.

За інформацією Української асоціації професійних фотографів, вони працювали з артилеристами Збройних сил України. В той день військові здійснили кілька пострілів по ворогу та сховались у бліндаж разом із журналістами.

За словами Владислава Краснощока, поки вони були у бліндажі разом із військовими, ворог почав стріляти у відповідь – 12 ударів поцілили по полю недалеко від позиції, 13-й потрапив прямо у бліндаж.

Фотографка отримала осколкове поранення підпахвової, надключичної надгрудної ділянок та руки, перелом грудної клітини. Вона була госпіталізована. Краснощок та військові отримали контузії.

Першу домедичну допомогу документалістці надали військові, потім її евакуювали до лікарні.

Ольга Ковальова розповіла, що військовий медевак доставив її у найближчий польовий шпиталь, звідти у військовий госпіталь у Покровську, далі — у цивільну лікарню, де їй вийняли два з трьох уламків. Тепер вона у госпіталі в Харкові. Наразі її стан стабільний.

«Усі інші, хто перебував у бліндажі, на щастя, цілі. Мене поранило, тому що я сиділа в кутку біля труби — імпровізованої витяжки, саме з неї і посипались осколки. Мене врятував бронежилет і шолом. Осколки потрапили туди, де захисту не було, — пояснює Ольга. — Дуже шкода, що це сталося у перший день відрядження».


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