Харків

Харківщину завалило снігом: дорожники працюють у посиленому режимі
15 Лютого 2025 09:51
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На Харківщині розчищають дороги після снігопаду / Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
На Харківщині розчищають дороги після снігопаду / Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Харківська область опинилася під впливом потужного циклону, який приніс інтенсивний снігопад. Опади йшли всю ніч і в окремих районах області були доволі інтенсивними.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Через це дорожні служби працювали у посиленому режимі. За ніч техніка підрядних організацій Служби відновлення розчистила 1450 км доріг державного значення, для чого було задіяно понад 120 одиниць спецтехніки.

Синоптики попереджають, що снігопад триватиме й протягом дня, а різке зниження температури може призвести до ожеледиці. Водіїв просять не заважати роботі спецтехніки та дотримуватися правил дорожнього руху.

Дорожники розчищають траси на Харківщині / Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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