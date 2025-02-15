Харківщину завалило снігом: дорожники працюють у посиленому режимі

Харківська область опинилася під впливом потужного циклону, який приніс інтенсивний снігопад. Опади йшли всю ніч і в окремих районах області були доволі інтенсивними.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Через це дорожні служби працювали у посиленому режимі. За ніч техніка підрядних організацій Служби відновлення розчистила 1450 км доріг державного значення, для чого було задіяно понад 120 одиниць спецтехніки.

Синоптики попереджають, що снігопад триватиме й протягом дня, а різке зниження температури може призвести до ожеледиці. Водіїв просять не заважати роботі спецтехніки та дотримуватися правил дорожнього руху.