Харківщина зазнала масованої атаки з боку Росії

Напередодні ввечері відбувся ворожий обстріл Шевченківського району Харкова. По місту, ймовірно, пустили КАБ. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу пошкоджені 8 споруд та будинків, 1 автівку. Постраждав 35-річний чоловік та 77-річна жінка.

Крім того, учора артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Кудіївка, Стрілеча, Плетенівка, Григорівка, Синьківка, Петропавлівка.

02:27 смт Борова. Влучання в землю. Частково зруйновано приватний житловий будинок. Постраждалих немає.

02:04 – 2:27 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок серії обстрілів Пошкоджено 9 автівок. Без постраждалих.

01:20 смт Борова Ізюмського району. Внаслідок влучання в землю поблизу СТО пошкоджено 3 автомобілі, 2 торгівельні павільйони та фасад будівлі. Загинув 19-річний чоловік. Ще один 27-річний чоловік з пораненнями госпіталізований.

00:59 смт Борова Ізюмського району, пошкоджена житлова 4-поверхова будівля. Влучання попередньо боєприпасом “Смерч” в квартиру. Без постраждалих.

22:01 м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки, автомобіль, господарча споруда. Без постраждалих.

13:35 с. Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок артобстрілу пошкоджене приватне домоволодіння, паркан. Постраждалих немає.

12:30 та 16:00 відбувся ворожий артобстріл м. Вовчанськ. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок та 2 приватні автомобілі. Постраждалих немає.

08:30 Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Колісниківка Куп’янського району пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

30 березня 08:30 с. Чернещина Ізюмського району. Внаслідок обстрілу пошкоджене приватне домоволодіння. Горів житловий будинок. Жертв та постраждалих немає.