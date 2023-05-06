Суспільство

Харківщина — серед лідерів реалізації проєкту «Армія відновлення»

6 Травня 2023 14:36
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армія, відбудова, харків

Суспільно корисні роботи організовано у 49 громадах усіх 7 районів Харківщини там, де дозволяє безпекова ситуація.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

«Така активна позиція серед місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб демонструє готовність і завзятість українського народу до відновлення від наслідків російської збройної агресії. Суспільно корисні роботи ведуться відповідно до потреб територіальних громад», – зазначила заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Віта Ковальська.

Лише за останній тиждень до програми «Армія відновлення» на Харківщині долучилися майже 1200 осіб. Загалом суспільно корисні роботи виконують 3200 людей, серед яких 187 ВПО.

У переліку робіт – розбори завалів після обстрілів, ремонт і відновлення будівель, пошкоджених внаслідок бойових дій, насамперед об’єктів соціальної інфраструктури, упорядкування сміттєзвалищ, розвантаження та доставка гуманітарної допомоги тощо.

Нагадаємо, до «Армії відновлення» можуть долучитися усі охочі, хто втратив роботу. Для цього необхідно звернутися до найближчої філії обласного центру зайнятості та подати документи. Учасники отримуватимуть заробітну плату та страховий стаж.


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