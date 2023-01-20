“Харківобленерго” з понеділка запроваджує новий графік погодинних відключень світла

“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області. Новий графік діятиме з 23 до 29 січня 2023 року, повідомила речниця Харківобленерго Марина Шевченко.

У графіку погодинних відключень світла — 12 черг, їх розклад оновили.

1 черга 10:00 — 13:00;

2 черга 11:00 — 14:00;

3 черга 12:00 — 15:00;

4 черга 13:00 — 16:00;

5 черга 14:00 — 17:00;

6 черга 15:00 — 18:00;

7 черга 17:00 — 20:00;

8 черга 18:00 — 21:00;

9 черга 19:00 — 22:00;

10 черга 07:00 — 10:00;

11 черга 08:00 — 11:00;

12 черга 09:00 — 12:00.

Графік може змінюватися в залежності від розпоряджень “Укренерго”. Про аварійні відключення електроенергії немає можливості повідомлення заздалегідь.