“Харківобленерго” з понеділка запроваджує новий графік погодинних відключень світла

“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області. Новий графік діятиме з 23 до 29 січня 2023 року, повідомила речниця Харківобленерго Марина Шевченко.
У графіку погодинних відключень світла — 12 черг, їх розклад оновили.
- 1 черга 10:00 — 13:00;
- 2 черга 11:00 — 14:00;
- 3 черга 12:00 — 15:00;
- 4 черга 13:00 — 16:00;
- 5 черга 14:00 — 17:00;
- 6 черга 15:00 — 18:00;
- 7 черга 17:00 — 20:00;
- 8 черга 18:00 — 21:00;
- 9 черга 19:00 — 22:00;
- 10 черга 07:00 — 10:00;
- 11 черга 08:00 — 11:00;
- 12 черга 09:00 — 12:00.
Графік може змінюватися в залежності від розпоряджень “Укренерго”. Про аварійні відключення електроенергії немає можливості повідомлення заздалегідь.
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