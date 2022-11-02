Економіка

Харків вирішив закупити “теплі” палатки

2 Листопада 2022 15:26
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тепло, харків

З резервного фонду бюджету Харківської міської територіальної громади виділять 5 млн грн на придбання каркасних палаток з утеплювачем, повідомляє прес-служба міськради.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 2 листопада, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у цих палатках облаштовуватимуть пункти обігріву.

Нагадаємо, такі палатки встановлять у всіх районах Харкова. Вони будуть оснащені генераторами, тепловими гарматами, а також джерелами електроживлення, щоб люди могли зарядити телефони.


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