Харків вирішив закупити “теплі” палатки

З резервного фонду бюджету Харківської міської територіальної громади виділять 5 млн грн на придбання каркасних палаток з утеплювачем, повідомляє прес-служба міськради.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 2 листопада, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у цих палатках облаштовуватимуть пункти обігріву.

Нагадаємо, такі палатки встановлять у всіх районах Харкова. Вони будуть оснащені генераторами, тепловими гарматами, а також джерелами електроживлення, щоб люди могли зарядити телефони.