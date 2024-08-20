Харків отримає понад 345 млн гривень на облаштування укриттів у закладах освіти

Уряд виділив понад 2 млрд гривень на облаштування захисних споруд у закладах освіти Харківської області.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що 2 млрд 177 млн гривень витратять на роботи на 23 об’єктах у 19 громадах Харківської області.

“Із них 345,2 млн грн, як і планували, буде спрямовано на місто Харків”, – сказано у повідомленні.

Синєгубов зазначив, що на серпень 2024 року у Харківській області за кошти держсубвенції будують шість захисних споруд: у Люботині його вже завершено, споруда у Коротичі готова на 80%.

“Розробили 48 проєктно-кошторисних документацій, з них 24 щодо будівництва захисних споруд, ще 24 – щодо капітального ремонту таких об’єктів”, – повідомив керівник обладміністрації.