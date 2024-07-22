Харків оновив рекорд найдовшої повітряної тривоги

У Харкові тривала найдовша повітряна тривога, вона тривала 1 добу, 14 годин та 16 хвилин.

Повітряну тривогу оголосили о 08:47 20 липня, а відбій о 23:04 21 липня.

Тривалість найдовшої повітряної тривоги до цього — 1 доба 12 годин та 47 хвилин.

За даними системи alerts, середня тривалість тривоги у Харківській області складає 1 годину 5 хвилин. Харківщина – на третьому місці серед усіх регіонів України за кількістю оголошених повітряних тривог. На першому місці – Донеччина, на другому – Запорізька.