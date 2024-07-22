Суспільство

Харків оновив рекорд найдовшої повітряної тривоги
22 Липня 2024 07:44
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війна
Ілюстративне фото / Суспільне

У Харкові тривала найдовша повітряна тривога, вона тривала 1 добу, 14 годин та 16 хвилин.

Повітряну тривогу оголосили о 08:47 20 липня, а відбій о 23:04 21 липня.

Тривалість найдовшої повітряної тривоги до цього — 1 доба 12 годин та 47 хвилин. 

За даними системи alerts, середня тривалість тривоги у Харківській області складає 1 годину 5 хвилин. Харківщина – на третьому місці серед усіх регіонів України за кількістю оголошених повітряних тривог. На першому місці – Донеччина, на другому – Запорізька.


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