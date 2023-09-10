Економіка

Харків на 80% готовий до зими

10 Вересня 2023 14:15
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тепло

Харківські комунальники на 80% підготували до опалювального сезону системи водо- та теплопостачання.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, велику увагу в Харкові приділили посиленню енергетичної безпеки. Зокрема, днями силам ППО передали автомобілі для боротьби з «шахедами». Також для захисту об’єктів критичної інфраструктури в місті будують захисні споруди.

«Ми ретельно готуємося до нового опалювального сезону. Дуже багато вже зроблено. На сьогоднішній день системи тепло- та водопостачання підготовлені на 80%. Звісно, не все залежить від нас, бо є енергетичні можливості, є воєнна обстановка, але все, що залежить від міської влади, «Тепломереж» та інших комунальних підприємств, буде зроблене», – наголосив Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що до початку опалювального сезону в Харкові планують завершити відновлювальні роботи в 60 житлових будинках, пошкоджених обстрілами.


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