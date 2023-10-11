Економіка

Харків на 100% готовий до опалювального сезону, але у 57 будинків тепло не подадуть — Терехов

11 Жовтня 2023 15:16
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зима, опалення

Харків готовий розпочинати опалювальний сезон. Однак тепло не зможуть подати у 57 домівок, пошкоджених російськими обстрілами.

Про це під час пресконференції 11 жовтня сказав міський голова Ігор Терехов.

“Ми готові сьогодні на 100% до проходження опалювального сезону. Хочу сказати, що дуже багато було зроблено. Ми переклали 220 магістральних трубопроводів. Ми дуже багато зробили, щоб забезпечити харків’ян теплом, вже подані теплоносії у домівки харків’ян, зроблені відновлювальні роботи”, — сказав Терехов.

За словами Терехова, у 2023 році не зможуть подати тепло до 57 житлових будинків, 32 з яких — у Київському районі Харкова, 16 — у Салтівському.

“Чому неможливо? Тому що там такі були потужні руйнації, які зараз неможливо усунути, й декілька будинків буде знесено, декільком потрібні дуже величезні кошти, щоби відновлювати”, — говорить Ігор Терехов.

Міський голова зазначив, що газом Харків забезпечений.

“Ми були у понеділок (9 жовтня) з генеральним директором “Харківських теплових мереж” Василем Скопенком разом у НАК “Нафтогаз України”. Домовились, що місто Харків повністю, на 100% забезпечене буде газом. Це дуже великі кошти. Хочу сказати, що нам потрібно буде заплатити тільки “Нафтогазу України” приблизно 4,2 мільярда гривень”, — сказав Терехов.


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