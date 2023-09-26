Харків готовий до опалювального сезону на 91% – Терехов

Харків готовий до початку опалювального сезону на 91%. Про це 26 вересня в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, те, як Харків переживе цю зиму, в першу чергу залежатиме від воєнної ситуації.

“Не все залежить від наших комунальних підприємств, але ми робимо все для того, щоб нормально пройти опалювальний сезон, який, я вважаю, буде дуже важким. “Теплові мережі” та “Водоканал” працюють практично цілодобово. На сьогодні готовність складає 91%, але, впевнений, до початку опалювального сезону будемо готові на всі 100%”, – наголосив Ігор Терехов.

За словами мера, у Харкові вже переклали багато трубопроводів, привели до ладу котельні, ТЕЦ та роблять все, щоб взимку харків’яни були з теплом та водою.