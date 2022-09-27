Ганну Семенович занесли до переліку осіб, які загрожують національній безпеці

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російську акторку і співачку Ганну Семенович до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, до списку увійшла російська фігуристка, співачка та актриса Ганна Семенович.

Отже, на сьогодні у цьому переліку перебуває 210 осіб.

Як повідомлялося, 21 червня російського гумориста Максима Галкіна виключили з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.