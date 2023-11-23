ХАМАС заявив про 13 тисяч загиблих в Газі

Міністерство охорони здоров’я Гази, яке підпорядковується угрупованню ХАМАС, заявило про понад 13 000 загиблих від початку бойових дій після атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє The Guardian.

Директор цього міністерства охорони здоров’я Медхат Аббас сказав, що останній підрахунок базується на оновлених даних з лікарень на півдні та даних від 11 листопада з лікарень на півночі сектору Гази.

Крім того, за даними підконтрольного ХАМАС міністерства, ще 6000 людей вважаються зниклими безвісти.

Водночас підтверджень цих цифр із незалежних джерел немає. Міністерство охорони здоров’я Гази припинило «оновлювати» свої дані 11 листопада після збою зв’язку на півночі сектору Гази.

Як повідомляє газета Dawn, Товариство Червоного Півмісяця Палестини заявило про евакуацію з лікарні “Аль-Шифа” на півночі Гази 190 поранених та хворих на південь сектору.

“Аль-Шифа”, найбільша лікарня Гази, припинила роботу через брак пального. Минулого тижня ізраїльські війська здійснили рейд на цей об’єкт, який, як вони стверджують, був побудований на вершині мережі підземних тунелів угруповання ХАМАС.