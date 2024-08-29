Галущенко поспілкувався з керівництвом МЕА: обговорили відновлення енергосистеми і підготовку до зими

Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив із виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем відновлення енергосистеми після масштабного обстрілу 26 серпня.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

“Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства (MEA) Фатіхом Біролем. Під час зустрічі обговорювалися заходи щодо стабілізації енергосистеми України після однієї з наймасштабніших ворожих атак, що сталася 26 серпня”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пріоритетними напрямками у стабілізації енергосистеми є ремонт пошкоджених об’єктів, забезпечення своєчасного постачання обладнання, розвиток розподіленої генерації, інвестиції у відновлювані джерела енергії та збільшення імпорту електроенергії з ЄС.

Окремо сторони обговорили залучення еспертного потенціалу та заходи, які міжнародна спільнота може реалізувати для підтримки України у підготовці до наступного опалювального сезону.

Повідомляється, що Біроль запевнив у подальшій поглибленій співпраці з Україною у подоланні викликів, які постали перед українською енергосистемою внаслідок агресії Росії.