Хакери зламали штаб Трампа

Хакери отримали доступ до внутрішніх документів штабу Трампа, повідомив представник штабу республіканського кандидата Стівен Чанг. Він звинуватив у зломі “іноземні джерела, вороже налаштовані щодо США”.

Чанг не вказав, в інтересах якої країни вони діяли, водночас він нагадав про звіт Microsoft, де було зазначено, що іранські хакери зламали акаунт “високопосадовця” в рамках президентської кампанії США в червні 2024 року. Корпорація Microsoft раніше зазначала, що підрозділ військової розвідки Ірану надіслав “лист із фішингом високопоставленому співробітнику президентської кампанії, використавши зламаний обліковий запис колишнього старшого радника”.

Електронні листи з анонімного акаунта з внутрішніми документами штабу Трампа отримало видання POLITICO. У цьому листуванні йшлося, зокрема, про “вразливі місця” Джей Ді Венса – кандидата Трампа у віцепрезиденти США, уточнює агентство Reuters.

Постійне представництво Ірану при ООН у Нью-Йорку заявило в електронному листі, що «іранський уряд не мав і не має жодних намірів чи мотивів втручатися у президентські вибори в Сполучених Штатах».

«Ми не довіряємо таким повідомленням», — додали в ньому у відповідь на звинувачення передвиборчого штабу Трампа.