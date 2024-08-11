Політика

Хакери зламали штаб Трампа
11 Серпня 2024 10:40
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трамп, хакер
Кандидат у президенти США від Республіканської партії і колишній президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в Атланті, штат Джорджія, США, 3 серпня 2024 року / Фото Reuters

Хакери отримали доступ до внутрішніх документів штабу Трампа, повідомив представник штабу республіканського кандидата Стівен Чанг. Він звинуватив у зломі “іноземні джерела, вороже налаштовані щодо США”.

Чанг не вказав, в інтересах якої країни вони діяли, водночас він нагадав про звіт Microsoft, де було зазначено, що іранські хакери зламали акаунт “високопосадовця” в рамках президентської кампанії США в червні 2024 року. Корпорація Microsoft раніше зазначала, що підрозділ військової розвідки Ірану надіслав “лист із фішингом високопоставленому співробітнику президентської кампанії, використавши зламаний обліковий запис колишнього старшого радника”.

Електронні листи з анонімного акаунта з внутрішніми документами штабу Трампа отримало видання POLITICO. У цьому листуванні йшлося, зокрема, про “вразливі місця” Джей Ді Венса – кандидата Трампа у віцепрезиденти США, уточнює агентство Reuters.

Постійне представництво Ірану при ООН у Нью-Йорку заявило в електронному листі, що «іранський уряд не мав і не має жодних намірів чи мотивів втручатися у президентські вибори в Сполучених Штатах».

«Ми не довіряємо таким повідомленням», — додали в ньому у відповідь на звинувачення передвиборчого штабу Трампа.


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