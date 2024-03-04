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Хакери ГУР атакували сервери Міноборони РФ і отримали доступ до секретних документів

4 Березня 2024 08:33
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хакер, гур
Документація міноборони РФ / Фото: ГУР

Українська розвідка здійснила успішну DDoS-атаку проти Міністерства оборони Росії, у результаті чого вдалося отримати доступ до серверів, шифрів та секретних документів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами ГУР, тепер Україна володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало Міноборони РФ, а також ― масивом секретної службової документації російського відомства.

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства росії.

Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок, кажуть в ГУР. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою “Бюрократъ”.

У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ ― Тимура Іванова. Він відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною, розповіла розвідка.

“Робота у кіберпросторі росії, спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресора, триває. Далі ― буде!” ― наголосили в ГУР.


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