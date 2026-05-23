Google у суді заявив, що став пошуком №1 на iPhone “чесною конкуренцією”

Компанія Google оскаржила рішення американського суду, який у 2024 році визнав незаконними багатомільярдні виплати Apple за статус пошукової системи за замовчуванням на iPhone. У компанії заявили, що домінування Google пов’язане не з монополією, а з кращими технологіями та конкуренцією.

Про це повідомляє MacRumors.

Google подав апеляцію до Федерального апеляційного суду округу Колумбія, заявивши, що суд нижчої інстанції помилково дійшов висновку про порушення антимонопольного законодавства.

У компанії наголосили, що Apple обрала Google Search як пошук за замовчуванням на своїх пристроях через якість сервісу, інновації та великі інвестиції.

“Google просто переміг на ринку чесно”, — заявили в компанії.

Google також зазначив, що Apple мала можливість просувати альтернативні пошукові системи через налаштування Safari, а будь-яка “ексклюзивність” була рішенням самої Apple “з обґрунтованих бізнес-причин”.

У рамках рішення суду Google зобов’язали ділитися пошуковими даними та інформацією про взаємодію користувачів із конкурентами. Компанія намагається домогтися скасування цих вимог.

Окремо Google виступив проти передачі таких даних компаніям, що працюють у сфері штучного інтелекту, зокрема OpenAI.

У Google заявили, що AI-компанії “навіть не існували” у період, який охоплював позов Міністерства юстиції США, а також що вони “вже досягають успіху без необхідності користуватися результатами успіху Google”.

Антимонопольна справа Мін’юсту США проти Google стосувалася багатомільярдної угоди між Google та Apple, за якою пошуковик Google встановлювався за замовчуванням у браузері Safari на iPhone.

Суд не заборонив Google укладати подібні угоди надалі, однак компанії більше не можуть укладати ексклюзивні контракти щодо пошукового розповсюдження.

Міністерство юстиції США також вимагало змусити Google продати браузер Chrome та, можливо, операційну систему Android, однак суд ці заходи не підтримав.

Очікується, що усні слухання щодо апеляції відбудуться не раніше кінця 2026 або початку 2027 року.